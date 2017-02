ESCLUSIVA TMW - Cagliari, illegittimo il licenziamento di Ballardini: parla il legale

A distanza di qualche anno Davide Ballardini vince la causa nei confronti del Cagliari Calcio che fu di Massimo Cellino. La sentenza parziale in data odierna ha infatti dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a Ballardini dal Cagliari nel marzo 2012. Durante la prosecuzione del giudizio il giudice stabilirà l'entità del risarcimento economico in relazione al contratto stipulato all'epoca dei fatti. E se non fosse stata questa la decisione finale probabilmente si sarebbe creato un precedente pericoloso. Anzi, "pericolosissimo" sottolinea a TuttoMercatoWeb l'avvocato Mauro Cellarosi che ha difeso il tecnico nella causa contro il Cagliari Calcio. "Il principio che stava dietro il licenziamento per giusta causa - prosegue il legale di Ballardini - era quello di aggirare l'esonero e non pagare la retribuzione risolvendo il rapporto con il licenziamento che ha determinato l'immediata interruzione della corresponsione degli emolumenti. Interpretazioni come questa potrebbero mettere a repentaglio la tranquillità dell'allenatore. Ovviamente attendiamo le motivazioni della sentenza".

E adesso?

"Il giudizio proseguirà per la determinazione del risarcimento economico che spetta al signor Ballardini".

Non pagherà Cellino, ma il Cagliari.

"Chiaro. La società convenuta in giudizio era il Cagliari Calcio s.p.a"

Ha sentito il mister dopo la sentenza?

"Era soddisfatto. Ricevere un benservito con un licenziamento per giusta causa che intacca l'immagine della persona non è bello. Questa sentenza fa giustizia alle strumentalizzazioni. Ballardini è molto soddisfatto di questa decisione. C'è voluto del tempo, ma alla fine siamo arrivati alla conclusione da noi auspicata".