ESCLUSIVA TMW - Cagliari, può tornare Pajac dal Benevento: la situazione

Marko Pajac, futuro da scrivere. Il giocatore di proprietà del Cagliari e in prestito a Benevento potrebbe fare ritorno in Sardegna nel mercato di gennaio. Pajac fatica a trovare spazio agli ordini di Baroni, avendo già giocato zia con la maglia del Benevento che con quella del Cagliari potrebbe soltanto tornare alla base. E le parti sono al lavoro per trovare la soluzione migliore. Il ritorno a Cagliari è una possibilità. Pajac attende, in attesa di conoscere il suo futuro...