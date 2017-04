ESCLUSIVA TMW - Cagliari, si lavora per blindare Rafael

Fonte: Raffaella Bon

Il Cagliari lavora per blindare Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro, meglio noto come Rafael. Secondo quanto raccolto da TMW, il club sardo sta cercando l’accordo per il rinnovo contrattuale del portiere arrivato nel 2016 dal Verona. A febbraio il giocatore aveva rinnovato fino al 2018.