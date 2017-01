ESCLUSIVA TMW - Cagliari, ultime su Miangue: manca l'accordo sul controriscatto

Fonte: Dall'inviato a Milano

Nelle prossime ore Inter e Cagliari si aggiorneranno nuovamente in merito al trasferimento in Sardegna del terzino sinistro Senna Miangue. La trattativa è giunta a buon punto, ma per considerarla conclusa manca ancora un ultimo passo.

In particolare, come constatato da TuttoMercatoWeb, l'operazione si sta sviluppando sulla base del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club di Corso Vittorio Emanuele. E proprio su quest'ultimo aspetto manca l'accordo tra le parti: c'è ancora differenza tra la cifra richiesta dai rossoblu e quella offerta dai nerazzurri.

Le prossime ore e i prossimi giorni, chissà, serviranno per trovare il punto d'incontro. Il Cagliari è estremamente fiducioso in questo senso.