ESCLUSIVA TMW - Cagni su Prandelli: "Forse non riusciva più ad incidere"

Anche Luigi Cagni, collega e amico di Prandelli, commenta la decisione dell'ex ct azzurro di presentare le dimissioni da tecnico del Valencia. "Se ha fatto questa scelta significa che non vedeva più soluzione. Ha provato in tutti i modi a rimettere in sesto la situazione - dice a Tuttomercatoweb.com - prima con le coccole e poi con toni più duri. Si vede che non riusciva più a incidere. E' un atto che difficilmente un allenatore fa, a me è capitato una volta ma sbagliai: in questo modo sembra quasi che le colpe siano soltanto tue..."

Queste dimissioni che valutazioni fanno fare sugli ultimi anni di Prandelli allenatore?

"Ora deve recuperare e riposare. Ha avuto fretta dpo l'addio alla nazionale a voler rientrare in pista. Doveva aver la forza di aspettare un po'. Adesso deve essere sereno e per il futuro deve trovare la soluzione migliore, quella più equilibrata. E non deve farsi premndere dal desiderio di allenare qualunque cosa ti propongano"