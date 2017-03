ESCLUSIVA TMW - Caliendo: "Sorpreso da difficoltà closing. Su Donnarumma..."

"Sono sorpreso". Antonio Caliendo è da una vita nel calcio ma di fronte ai nuovi intoppi per il closing del Milan si meraviglia anche lui. "Non riesco a capire come un grosso gruppo cinese, potentissimo come si è detto in questi tempi - spiega a Tuttomercatoweb.com - non possa concludere l'acquisto del club dopo aver discusso e approvato le cifre dell'affare. Ripeto, mi suona tutto strano anche perché conosco la praticità di Berlusconi e questo tira e molla non gli sarà piaciuto per niente".

Ecco, Berlusconi che farà adesso?

"Vuol sempre fare le cose per bene, non si può permettere di fare affari di secondo piano. Può darsi che ormai sia stanco dopo tantissimi anni alla guida del Milan e che si auguri di poter arrivare alla cessione".

Sul mercato ci potrebbero essere ripercussioni? C'è il problema del contratto di Donnarumma. Raiola ha detto che merita una grande squadra...

"Non credo che questo debba essere un problema. E' un ragazzo di 18 anni che ha davanti 20 anni di carriera. Fossi il suo procuratore lo farei affermare bene nel Milan e poi passati i 20 anni avvierei altri discorsi. Credo che il Milan avrà un futuro al livello della sua storia: certo, se fosse stato un portiere con un'età superiore allora avrei guardato anche i mesi... Ma credo che adesso non possa tradire la squadra che lo ha lanciato".