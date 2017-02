ESCLUSIVA TMW - Camerun campione, Ondoa: "Una famiglia senza fenomeni"

© foto di TMW-32

Sono giorni di grandi festeggiamenti in Camerun. I Leoni indomabili, domenica scorsa, sono infatti tornati sul tetto d'Africa dopo ben 15 anni. Decisiva la vittoria in rimonta contro l'Egitto dello sfortunato Hector Cuper, battuto per 2-1 e condannato a rimandare l'ennesimo trofeo. Per commentare l'importantissimo traguardo raggiunto dal Camerun, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva uno dei suoi principali protagonisti: il portiere titolare Fabrice Ondoa, classe 1995 che ha subito soli tre gol in nove gare.

Ondoa, come ci si sente a essere campioni d'Africa?

"E' una sensazione bellissima, sono felice. Siamo tutti qui, in Camerun, a festeggiare questa vittoria. Abbiamo realizzato un sogno, da domani però ognuno tornerà alla propria realtà".

Qual è stato il segreto del Camerun in questa Coppa d'Africa?

"Senza dubbio il gruppo. Siamo prima di tutto una famiglia, contraddistinta da semplicità e umiltà. E' proprio questa la nostra forza. Non abbiamo fenomeni che giocano in Europa e neanche undici titolari inamovibili, ma una rosa di calciatori di pari livello pronti a dare il 200% per il loro Paese, dal 1' o a gara in corso".

Avete dato un segnale forte anche in vista di Russia 2018.

"Sì, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e, soprattutto, che il lavoro quotidiano alla fine porta i risultati sperati. Nessuno regala niente nel calcio, ma lavorando è possibile centrare i propri obiettivi".

I meriti di questa vittoria vanno anche al vostro ct Hugo Broos. Cosa l'ha colpita di più di lui?

"Il suo carattere. Broos ci ha caricati in ogni incontro e ha mostrato anche ottime abilità tattiche, mettendo ogni giocatore nella posizione migliore. Mi piace come allenatore, contribuisce a rendere il nostro ambiente molto positivo".

Dopo aver vinto la Coppa d'Africa, che obiettivo si è posto Fabrice Ondoa?

"Attualmente sono in prestito al Siviglia Atletico (squadra B del Siviglia, ndr) dal Gimnastic e spero di riuscire a conquistarmi spazio in squadra nella seconda parte della stagione. Se così non dovesse essere appoggerò comunque i miei compagni e sarà stata in ogni caso un'esperienza utile per crescere".

Quale infine l'obiettivo dei Leoni indomabili?

"Naturalmente centrare la qualificazione al prossimo Mondiale e raccogliere il massimo da questa prestigiosa competizione. Noi ci crediamo e ci speriamo, la strada è quella giusta".