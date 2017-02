ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Schick diventerà uno dei 5 migliori attaccanti europei"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News è intervenuto l'avvocato Dario Canovi che ha parlato dell'exploit di Patrick Schick. Canovi tra l'altro aveva in estate il mandato della Roma per trattare con lo Sparta Praga l'acquisto del giocatore. "Mio figlio lo aveva scoperto in una gara Under16 tra Germania e Repubblica Ceca. Già allora era al di sopra della media e in effetti mio figlio aveva ed ha ragione. Perchè non è finito alla Roma? Trattammo con lo Sparta e non trovammo l'accordo. Collaboravo anche il procuratore del giocatore ma non si è arrivati a trovare la soluzione. La Samp subentrò e ci ha visto più lungo. Il prezzo a cui è stato acquistato è stato intorno ai 4 milioni. L'avvocato Romei comunque mi disse qualche giorno fa che almeno per un altro anno lo terranno. Anche perchè la valutazione aumenterà. La Samp farà una cosa giusta e intelligente a tenerlo, a meno che non arrivino offerte clamorose. L'ipotesi Inter? Schick può giocare in un paio d'anni in qualsiasi grande squadra europea. Ha tutte le qualità che un grande centravanti deve avere. Fisicamente ben dotato, ha tiro notevole e senso del gol. Oltre ad una classe innata. Può fare grande strada. in tempi brevissimi parleremo di lui come uno dei 5-6 migliori attaccanti d'Europa. Già adesso può giocare per 90 minuti, è pronto mentalmente e fisicamente".