ESCLUSIVA TMW - Canuti: "Inter, Empoli vero esame senza Icardi e Perisic"

La sconfitta contro la Juventus, condita da tantissime polemiche per le decisioni arbitrali di Rizzoli, è stato un boccone molto amaro da digerire per l'Inter, che domenica pomeriggio tornerà in campo a San Siro contro l'Empoli con l'obiettivo di riprendere subito la marcia verso le prime posizioni della classifica. Per parlare del momento della formazione di Stefano Pioli la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'ex nerazzurro Nazzareno Canuti.

Dopo la sconfitta allo Stadium pensa che l'Inter possa ancora ambire alla Champions?

"I punti di distacco non sono tanti, e ci sono i due scontri diretti contro Roma e Napoli che si giocheranno a San Siro. Queste due sfide possono fare la differenza. Resta il fatto che le gare con le piccole devono essere vinte tutte, a cominciare da quella contro l'Empoli".

Pensa che la società debba confermare Pioli anche per la prossima stagione?

"Può sembrare prematuro parlarne adesso. Pioli non ha avuto tanto tempo ma senza Europa League può fare ancora meglio e lavorare con i suoi giocatori anche durante la settimana, con tutti sempre a disposizione".

Cosa pensa di Gagliardini?

"Ha fatto una buona iompressione, è giovane ma sembra scende in campo con la tranquillità di un vero espero. Non è facile giocare a San Siro, invece ha dimostrato di essere un giocatore di categoria, con carattere, voglia e temperamento".

Quali sono le insidie nella gara contro l'Empoli di domenica pomeriggio?

"L'Inter deve giocare da Inter, senza considerare che si troverà di fronte l'Empoli. Deve dimostrare di essere una squadra anche senza Icardi e Perisic. I nerazzurri devono vincere a tutti i costi".