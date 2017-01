ESCLUSIVA TMW - Carlao e le prime parole granata: "Al Toro ho detto subito sì"

E' il colpo a sorpresa per la difesa del Torino, Carlao. Uno sul quale c'è già il placet di Sinisa Mihajlovic che, giusto oggi, lo ha definito "un giocatore forte fisicamente, bravo tecnicamente. Potrà darci una mano in questo momento". Il brasiliano, in arrivo dall'APOEL di Nicosia, è il rinforzo per la difesa di Sinisa Mihajlovic, operazione condotta dall'intermediario Stefano Salvini con l'agente brasiliano del giocatore, Alessandro Silva. Carlao è a Torino e, per la prima volta, parla in esclusiva per Tuttomercatoweb.com da giocatore granata. "Essere per la prima volta in Italia è una grande soddisfazione, un'emozione grande. Ho giocato al Corinthians da giovane, fino in prima squadra. Poi sei anni in Francia, in un campionato importante ma l'Italia è particolare: ci sono tante grandi squadre, il livello è alto ed è bello essere qui".

Perché il Torino?

"E' una squadra gloriosa, importante. C'erano offerte da altri paesi, anche in Grecia e Germania, ma quando ho sentito dell'interesse del Torino ho subito detto di sì. E' un grande club, ci hanno giocato tanti brasiliani importanti in passato ed ha una tradizione pazzesca del calcio italiano".

Cosa conosce del club?

"La storia, ogni brasiliano conosce il Torino. Dalla tragedia di Superga a Junior, a Casagrande, che hanno fatto la storia al Torino. Ha una grande tradizione, i tifosi sono fantastici, la città è bellissima e tutti, davvero, conoscono il Torino e la sua gloria".

Che giocatore è Carlao?

"Mancino, difensore centrale, posso giocare anche da terzino sinistro. Ho giocato anche da mediano, in mezzo al campo, ma il mio ruolo 'tipo' è in mezzo alla difesa. Sono tecnico, mi hanno spesso dato in mano il gioco dal basso delle squadre e quel che ho fatto all'APOEL vorrei rifare chiaramente al Torino. Penso di essere un professionista, un giocatore serio. Mi piace lavorare, faticare, non ho problemi a farlo".

Chi l'idolo?

"Mio padre e mia madre. Sono le persone più importanti della mia vita".