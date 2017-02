ESCLUSIVA TMW - Casagrande: "Samp forte così. Può vincere con chiunque"

© foto di Federico De Luca

La Samp si è sistemata in difesa senza procedere a cessioni pesanti. La squadra di Giampaolo si prepara dunque ad una seconda parte di stagione in cui provare a togliersi altre soddisfazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Casagrande mediano blucerchiato degli anni Ottanta. "Da tifoso è lecito sempre sperare in qualche grande colpo - dice a Tuttomercatoweb.com - ma credo proprio che la Samp sia una squadra già adesso molto interessante. Direi forte. C'è un gruppo di ragazzi che possono far bene adesso e nei prossimi anni".

Per l'attacco si è parlato a più riprese di Paloschi. Che ne pensa?

"Ha sempre avuto una media gol costante. Non credo che potesse essere determinante ma poteva dare un buon contributo. Ma ripeto: la squadra è competitiva e avendo visto qualche allenamento sono rimasto colpito dalla fisicità di tutto il gruppo. Impressionante".

Chi le piace di più?

"Ce ne sono tanti. Da Schick a Linetty a Praet. E' una squadra che in teoria può vincere con chiunque. Se è in forma può ottenere grandi risultati, lo ha fatto vedere con la Roma"