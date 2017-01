ESCLUSIVA TMW - Castelli-Villarreal, il retroscena. No dell'Albinoleffe all'Inter

Fonte: di Andrea Losapio

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Retroscena su Davide Castelli dell'Albinoleffe, talento passato al Villarreal. In estate c'era l'Inter, che ha provato più volte a contattare la società seriana per prenderlo in estate. Gianfranco Andreoletti, presidente del club, come per Belotti, ha deciso di non sedersi al tavolo delle trattative perdendo di fatto possibilità di plusvalenza sul giocatore.