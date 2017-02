ESCLUSIVA TMW - Castellini: "Bologna, a Genova è dura. Non rinuncerei a Destro"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il doppio ex di Samp-Bologna Marcello Castellini parla così della sfida tra blucerchiati e felsinei: "Partita difficile da pronosticare, hanno avuto lo stesso calendario ma arrivano da situazioni veramente opposte. Praticamente le stesse avversarie ma cammini completamente diversi, la Samp ha giocato bene e colto grandi risultati contro Roma e Milan, il Bologna invece arriva da sconfitte pesantissime".

Come si spiega questo crollo della squadra di Donadoni?

"Non è facile spiegarselo, io tento ad attribuirlo alla mancanza di giocatori di esperienza. Le mancate motivazioni non aiutano, il campionato sembra essere delineato ma questo non giustifica queste due prove davvero brutte sono tutti i punti di vista. Ripeto, a mio parere manca l'esperienza di taluni elementi in grado di tirare fuori la squadra dalle difficoltà".

Intanto per Destro si parla di offerte dalla Cina: può il Bologna permettersi di perderlo?

"E' il giocatore nel quale il Bologna ha riposto gran parte della sua fiducia in termini offensivi, ci si aspettava molto di più, specie in fase realizzativa e invece sta mancando. Non so se il Bolgona possa rinunciarci in questo momento, rimane un giocatore importante".