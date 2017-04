ESCLUSIVA TMW - Causio: "Juve, 3-0 meritato. Mandzukic sorprendente: è un toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono ancora a Torino, ieri sera ho gioito allo Juventus Stadium". Il Barone racconta così Juventus-Barcellona, la gara che potrebbe aver consolidato il ruolo di big a livello europeo dei bianconeri. Raggiunto da TMW, Franco Causio analizza il risultato: "È un 3-0 meritatissimo, al termine di una partita in cui Allegri ha azzeccato tutto. Il 3-0 ci sta, ci poteva stare anche qualcosa in più, penso all'occasione di Cuadrado".

Si aspettava un Mandzukic così convincente in un ruolo non suo?

"La forza di questa squadra sono gli esterni: Cuadrado a destra e Mandzukic a sinistra fanno un grandissimo lavoro. Il colombiano entusiasma, Mandzukic è un toro. Si è calato nella parte e onestamente non pensavo ci potesse riuscire, invece dà una grandissima mano in entrambe le fasi".

Primo set andato.

"Si è vinto il primo tempo, ora bisogna aspettare il secondo, non sarà facile".

La speranza è che la Juve non prenda esempio dal PSG.

"Sì, ma io penso che la Juve sia un po' più forte del Paris Saint-Germain".