ESCLUSIVA TMW - Cerci cerca squadra: soluzione non italiana la più probabile

Fonte: Milano - Dall'inviato Francesco Fontana

Alessio Cerci cerca squadra. In uscita dall'Atletico Madrid, l'ala di Velletri difficilmente rientrerà in Italia in questa finestra di calciomercato. Fumata nera per il suo trasferimento al Bologna, più probabile il trasferimento in un club non italiano.