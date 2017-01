ESCLUSIVA TMW - Cesena, Lugaresi: "Che gioia la Coppa, dopo 41 anni ai quarti"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La vittoria sul Sassuolo per conquistarsi l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Cesena festeggia, il presidente bianconero Giorgio Lugaresi ai microfoni di TMW si gode il successo sui neroverdi: "Grande soddisfazione, se non sbaglio erano 41 anni che non andavamo ai quarti in Coppa Italia. E poi siamo l'unica squadra di Serie B ancora in corsa, davvero una grande soddisfazione".

Prima l'Empoli, poi il Sassuolo: ci avete preso gusto.

"Sì, sono davvero molto contento: per i ragazzi che lavorano duramente, per i tifosi e per tutto l'ambiente in generale".

Domani c'è Roma-Sampdoria. Preferirebbe un viaggio all'Olimpico o a Marassi?

"Sono due stadi storici e bellissimi, in due piazze fantastiche. Sinceramente non ho preferenze, anche ovviamente giocare nella Capitale ha sempre il suo fascino".