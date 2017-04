ESCLUSIVA TMW - Cesena, tre club di A al Manuzzi per osservare Ciano

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Altra rete decisiva per Camillo Ciano. Il suo gol nella serata di ieri ha regalato al Cesena un'importantissima vittoria contro lo Spezia e ora la zona calda dista 4 punti. Per l'attaccante classe '90 si tratta della rete numero 11 in stagione, score che ha attirato su di lui numerosi club di A. Sugli spalti del Manuzzi, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nella serata di ieri erano presenti osservatori di Empoli, Atalanta e Chievo Verona. Il suo contratto scadrà nel 2018 e così in estate si arriverà probabilmente all'addio, con Ciano che potrebbe così coronare il sogno serie A dopo averlo visto sfumare sia in estate (c'erano Palermo e Genoa) che lo scorso gennaio, quando il Cesena chiuse le porte al Crotone nelle ultime ore di mercato.