ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: “Fiorentina, che carattere! Tre viola sugli scudi”

© foto di Federico De Luca

Basta la rete di Federico Bernardeschi alla Fiorentina per battere il Borussia Mönchengladbach in terra tedesca, in occasione dell'andata dei sedicesimi di Europa League. Una vittoria per 0-1 che soddisfa anche l'ex calciatore viola, Luciano Chiarugi. “Il risultato è importantissimo, la Viola ha dimostrato di avere personalità e carattere. È arrivato il gol di Bernardeschi, poi - ha detto ai microfoni di Tutomercatoweb.com - la Fiorentina ha gestito la situazione nella ripresa. Finalmente s'è vista una bella difesa, tutto sommato m'è piaciuto l'approccio alla gara. C'è stata personalità, un fattore estremamente importante in occasione di queste trasferte”.

Chi elegge come migliore in campo? “Ho visto molto bene Borja Valero, ha attaccato tutto e tutti. Voleva fare pressing e portare fuori la squadra, lui e Astori sono stati molto positivi. Così come Gonzalo Rodriguez. Il grande gol di Bernardeschi, poi, ha reso la serata molto positiva”.