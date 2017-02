ESCLUSIVA TMW - Chievo, le ultime sul dopo Nember

© foto di www.imagephotoagency.it

Chievo Verona al lavoro, tra campo e mercato. A caccia di un nuovo direttore sportivo, ma non per l'immediato. Salgono le quotazioni di Stefano Marchetti, attualmente al Cittadella, per il dopo Luca Nember. Più defilato Sergio Gasparin, ex Catania e in attesa della soluzione migliore per tornare in pista. Fino a giugno nessun ds, poi la scelta finale. E sale Marchetti...