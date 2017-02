ESCLUSIVA TMW - Chievo, nuovo nome per il dopo Nember: c'è anche Grammatica

© foto di Luca Sanguinetti

Nuovo nome nel novero dei candidati al ruolo di futuro direttore sportivo del Chievo. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, infatti, la società clivense starebbe valutando anche il profilo di Andrea Grammatica, che al momento ricopre lo stesso ruolo in seno alla Reggiana. Legato da un contratto pluriennale al club di Mike Piazza, Grammatica, in precedenza responsabile dell'area tecnica della Virtus Entella, rientra in una rosa di candidati che, come vi abbiamo già raccontato, comprende anche Stefano Marchetti, Sergio Gasparin e Roberto Zanzi.