ESCLUSIVA TMW - Chievo Verona, veto su Bastien: a gennaio non si muove

© foto di Federico Gaetano

Ha fin qui disputato pochi minuti, ma Samuel Bastien non si muoverà dal Chievo Verona in questa finestra di calciomercato. Il club clivense ha piena fiducia nel centrocampista classe '96 e punterà sempre di più su di lui, anche in considerazione del fatto che in questi giorni sono arrivate offerte piuttosto importanti per i centrocampisti Birsa e Castro.