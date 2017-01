ESCLUSIVA TMW - Collovati: "Non credo che Ocampos serva al Milan"

© foto di Federico De Luca

In attesa di verificare se l'affare Ocampos-Milan potrà effettivamente decollare, Fulvio Collovati -ex difensore rossonero - non si mostra molto convinto di questa possibile operazione. "Mi chiedo se possa servire davvero anche in considerazione della formula, un prestito. Ha buone qualità - dice a Tuttomercatoweb.com - e non le discuto, ma al Genoa mi sembra che sia più incisivo Simeone... E' andato via Niang ed è arrivato Deulofeu, credo che possa bastare così. Oltretutto il Milan non avendo le coppe deve giocare quindici partite da qui a fine stagione. Magari arriva e poi lo impieghi per 3-4 incontri. E allora, ripeto, serve? Il Milan ha bisogno ora di rilanciarsi. In cinque gare ha fatto cinque punti: servono giocatori di maggior spessore in prospettiva futura. Adesso anzichè prendere Ocampos proverei da qui a fine campionato, in caso di necessità, a lanciare qualche altro giovane come è stato fatto con Locatelli".

Diceva di Deulofeu. Si è inserito subito bene...

"Ha personaità e qualità. Non ha paura. E' atteso da altre prove impegnative. Ma il calciatore c'è".

Chiusura sulla Roma. Che sensazioni ha su Defrel?

"Nel calcio conta la volontà del calciatore. E se c'è l'ok del giocatore l'affare si può fare. Le società ormai non comandano più. Il Sassuolo forse ha una posizione meno rigida e i giallorossi hanno bisogno di rinforzarsi".