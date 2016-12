ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Cerci fa al caso del Bologna. Perfetto per il modulo"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso del TMW News è intervenuto oggi Franco Colomba con cui abbiamo parlato di Alessio Cerci e del suo possibile approdo al Bologna. Colomba - che del Bologna è un gran conoscitore - ha detto: "Il fatto che non arriverebbe un giocatore pronto non è il top ma non ci sono dubbi sul fatto che lui abbia qualità. Con ventura ha fatto grandi cose, è un giocatore che merita rispetto. E può fare al caso del Bologna, il modulo 4-3-3 che utilizza è ben conosciuto dal giocatore. Il carattere? Cerci ha pur sempre giocato al Torino e con Ventura ha mostrato le sue qualità. Il Bologna ha ormai la salvezza in tasca e Cerci dovrebbe aiutare a far fare il salto di qualità. Deve sapere che una città e un club puntano su di lui. Mi sembra un giocatore che abbia doti tecniche che in una squadra di provincia posano esser messe in risalto. Biabiany? Prima di aver fatto bene a Parma con Donadoni, ha fatto bene con me con la maglia degli emiliani. Può giocare in più moduli, anche col 4-4-2: se viene al Bologna per lui è meglio. E' preferibile per le sue caratteristiche giocare in una squadra di provincia perchè avrà più spazio da attaccare, potrà sviluppare le sue qualità. Le grandi squadre invece tendono ad occupare la metà campo avversaria e lo esalterebbero meno".