ESCLUSIVA TMW - Colombo: "Milan, Europa difficile. Montella da confermare"

L'ex Milan Angelo Colombo ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb in vista della sfida di questa sera fra i rossoneri e la Juve: "Quest'anno il Milan contro la Juve ha sempre fatto bene, così come con quasi tutte le big. Nelle gare importanti il Milan si trasforma. Sarà una sfida sentita, il Milan è obbligato a vincere per sperare ancora in un piazzamento europeo".

Lei crede ad un Milan in zona Europa League?

"Io ci credo, però non dipende solo dalla squadra. Serve che il Milan faccia tanti punti da qui a fine stagione e che le altre rallentino un po'. Peccato per i punti persi nelle due gare con l'UDinese e contro la Samp, se i ragazzi di Montella avessero raccolto di più in quelle tre gare oggi saremmo qui a parlare di altro".

Stasera mancherà con ogni probabilità Suso.

"Un'assenza pesantissima, se confermata. Io credo comunque che chi giocherà darà lo stesso il proprio contributo, in gare del genere i giocatori sono portati a dare qualcosa in più".

Chiusura col lavoro di Montella. Giusto continuare con l'Aeroplanino a prescindere dagli sviluppi societari?

"Assolutamente sì. Montella sta facendo bene considerando la squadra che ha a disposizione. Il Milan adesso ha un gioco, è una squadra bella da vedere a differenza degli anni scorsi. Per questo nel futuro punterei comunque su Montella".