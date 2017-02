ESCLUSIVA TMW - Colonnello: "Pescara? Una piccola Roma, non è facile"

Pescara nel caos con l'ennesima sconfitta subita, una retrocessione a cui manca solo la sentenza della matematica e le dimissioni di Massimo Oddo (si attende l'ufficialità). Ai microfoni di Tuttomercatoweb Gianluca Colonnello, ex terzino dei biancazzurri, parla del momento degli abruzzesi:

Gianluca Colonnello, perché a Pescara è così difficile fare calcio in Serie A?

"Difficile giudicare, è qualcosa di strano perché Pescara è una bellissima città un pubblico caloroso. Vorrei ricordare la promozioe con Zeman dove festeggiarono in 100mila. Del resto il Pescara rappresenta la regione Abruzzo nel calcio. Diciamo però che non è semplice far calcio, perché è una piccola Roma a livello ambientale e necessita ogni anno di calciatori pronti alla piazza. E poi togliendo tra le B e la A di questi tempi ci sono dieci categorie di differenza. Infine penso che abbia pesato l'esperienza dirigenziale".

Nonostante un bilancio da record negativo la proprietà ha sempre difeso l'operato di Oddo

"Da allenatore dico che per il 99% dei casi noi siamo giudicati dai risultati. La scelta di confermare a oltranza Oddo non la giudico perché evidentemente la proprietà l'ha ritenuto opportuno. Certamente quando ci sono questi risultati negativi ci sono stati errori da parte di tutti".

Sebastiani ha detto di voler lasciare la società a fine stagione

"Scelta fatta di pancia. Ma bisogna sempre essere realisti e freddi nel giudicare le persone. L'importante è capire gli errori come sono stati fatti e cercare di migliorarsi nelle situazioni in cui si è sbagliato. Negli ultimi 4-5 anni sono arrivate due promozioni e due anni fa la sconfitta nello spareggio col Bologna. Bisogna bilanciare tutto e Sebastiani è una persona che ha cercato di fare bene. In Serie B ha fatto benissimo, ma la serie A è una brutta bestia. Dispiace che stia andando a finire così perché quello di quest'anno è un campionato fra i più modesti di tutta la storia".