ESCLUSIVA TMW - Correia: "Niente Inter per Lindelof, il suo futuro è con Mou"

"Lindelof? Non andrà all'Inter, interessa ai nerazzurri ma penso che il suo futuro sarà al Manchester United". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato portoghese Marco Correia a proposito del difensore del Benfica a più riprese accostato all'Inter. "Il mercato di gennaio? Non ci saranno grossi movimenti. Niente grandi colpi". Chiosa di Marco Correia dedicata ai suoi assistiti in Italia: "Garmendia ha rinnovato per cinque anni con l'Udinese. Ze Maria sta sempre meglio con il Palermo. E bene anche Joao Silva alla Virtus Entella".