ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Fiorentina, Giampaolo al posto di Sousa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina, a fine stagione dirà addio, a Paulo Sousa. Secondo quanto appreso dal nostro Direttore, Michele Criscitiello, la dirigenza viola ha sciolto le riserve e nella notte ha definito alcune pratiche. Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Fiorentina. Contratto biennale con opzione sul terzo. Per ora le cifre restano top secret ma i Della Valle hanno virtualmente raggiunto l'accordo con l'attuale allenatore della Sampdoria. Ulteriori particolari in giornata su Tuttomercatoweb, Sportitalia e Tmw Radio. Via al valzer degli allenatori.