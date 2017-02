ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Inter, accordo per Ricardo Rodriguez"

© foto di Imago/Image Sport

Un nuovo rinforzo per l'Inter che verrà. Oggi - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - c'è stato un incontro per Ricardo Rodriguez del Wolfsburg tra gli uomini mercato del club di Suning e Gianluca Di Domenico della Rogon. I nerazzurri pagheranno la clausola di 22 milioni. Operazione che procede spedita. E a Rodriguez quattro anni di contratto con l'Inter. Per una storia, nerazzurra, tutta da scrivere...