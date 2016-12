ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Kone verso il Montreal Impact"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb Panagiotis Kone, centrocampista greco attualmente all'Udinese, potrebbe cambiare campionato: su di lui c'è il Montreal Impact, in MLS. Classe 1987, Kone in questa stagione ha raccolto 5 presenze in campionato.