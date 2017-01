ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Orsolini, Juve in pole. Affare senza l'Atalanta"

© foto di Federico Gaetano

Juventus in pole per Riccardo Orsolini. Dopo l'incontro di oggi avvenuto a Milano con il ds dell'Ascoli Cristiano Giaretta, il club bianconero è balzato in pole nella corsa all'esterno offensivo classe '97 appetito da mezza Serie A. L'operazione si può chiudere con un'offerta da 4.5 milioni di euro più bonus, un affare in cui non è coinvolta l'Atalanta.