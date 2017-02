ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Pescara, alle 13 pranzo romano Sebastiani-Zeman"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara cerca un allenatore per il dopo Oddo. C'è l'idea di riportare in Abruzzo Zdenek Zeman, motivo per cui - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - alle 13.00 a Roma il Presidente Sebastiani incontrerà il tecnico boemo al Fleming, a Roma. Un pranzo per cercare l'intesa. Il Pescara rivuole Zeman...