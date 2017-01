ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Sorpasso a sorpresa, Bovo più vicino al Pescara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un blitz nelle ultime ore, per cercare di piazzare un colpo per la difesa. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, il Pescara a sorpresa ha sorpassato il Palermo nella corsa a Cesare Bovo. I rosanero rimangono un'opzione, non si esclude un rilancio. Ma in questo momento Bovo è più vicino al Pescara...