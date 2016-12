ESCLUSIVA TMW - Crotone a caccia di rinforzi: si lavora per Biabiany e Faragò

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Crotone al lavoro sul mercato, per cercare di risalire la china e mantenere la categoria. Si lavora per Paolo Faragò del Novara, un'idea che potrebbe prendere corpo in modo più concreto nelle prossime settimane. Faragò nei pensieri di Ursino, che studia un rinforzo per reparto: aveva pensato a Floro Flores, il Chievo lo ritiene incedibile e ora l'ultima idea è Biabiany dell'Inter ma resta da capire la fattibilità dell'operazione perché c'è anche il Bologna (che però è più orientato a puntare, come vi abbiamo raccontato, su Alessio Cerci). Il Crotone si muove, Faragò e Biabiany nel mirino. Sognando il prestito del giovane Silva dal Real Madrid...