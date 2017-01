ESCLUSIVA TMW - Crotone, Claiton richiesto dalla Ternana. Per ora resta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ternana cerca di rendersi molto attiva sul mercato e tra le altre operazioni che ha in testa c'è anche quella per il difensore brasiliano del Crotone Claiton dos Santos, classe '83. Il club calabrese però ha tre centrali e non pare almeno per ora intenzionato a privarsene. Situazione comunque da tenere sotto osservazione.