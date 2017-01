ESCLUSIVA TMW - Crotone, per la difesa c'è l'idea Rodrigo Ely del Milan

© foto di Federico De Luca

Il Crotone cerca rinforzi in questo mercato di gennaio per provare a raggiungere una salvezza oggi distante 8 punti. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb il nome buono per puntellare la difesa può essere quello di Rodrigo Ely, difensore classe '93 di proprietà del Milan per il quale i Pitagorici hanno espresso il proprio gradimento nelle ultime ore.