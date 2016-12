ESCLUSIVA TMW - Crotone, pressing per Kranjc della Sampdoria

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico De Luca

Non c’è solo il Pescara sulle tracce di Luka Krajnc, difensore di proprietà del Cagliari ma in prestito alla Sampdoria dove sta trovando pochissimo spazio. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, in pressing per il calciatore ci sarebbe anche il Crotone, a caccia di rinforzi per cercare di mantenere la categoria.