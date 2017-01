ESCLUSIVA TMW - Crotone, Viscovo e il rinnovo: incontro dopo l'Epifania

© foto di Federico De Luca

Aniello Viscovo (17) nel mirino dei top club europei. Tuttomercatoweb.com vi ha anticipato l'interesse dell'Arsenal, società che resta sulle tracce del giovane portiere della Primavera del Crotone così come tante altri club che hanno chiesto informazioni per il ragazzo. Calciatore che, nel giro delle prossime settimane, potrebbe legarsi ulteriormente alla formazione calabrese attraverso la firma di un contratto da professionista. Gli ultimi aggiornamenti vogliono un incontro fissato dopo l'Epifania tra Luigi Liberti - agente del giocatore nato a Massa di Somma - e il ds dei pitagorici, Giuseppe Ursino. Un tentativo per blindare il giovane estremo difensore, tra i migliori della categoria Primavera e dalla prossima stagione pronto a essere inserito in pianta stabile nel giro della prima squadra. Intanto Viscovo sarà in panchina domenica all'Olimpico, dove il Crotone sfiderà la Lazio per il 19° turno di Serie A. Il 17enne sarà il terzo portiere della formazione di Davide Nicola, mister che ha già convocato il classe '99 in occasione delle prime due gare di campionato.