ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu: "Juve, vinto primo tempo. Basta parlare di rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un grande risultato, una gran partita della Juventus". Il giorno dopo la vittoria per 3-0 sul Barcellona, Antonello Cuccureddu, 303 partite con la maglia bianconera, analizza il risultato: "I bianconeri hanno interpretato la gara in maniera perfetta. Hanno azzeccato tutto a livello tattico, davvero perfetti sotto ogni punto di vista".

Allegri è l'artefice di questo successo?

"Beh, giocando in casa e con uno stadio pienissimo, doveva cercare di mettere in campo una squadra offensiva. Ho visto una formazione molto ben bilanciata, che ha giocato una gran bella partita".

Ora c'è il ritorno.

"Sì, la Juve ha vinto il primo tempo. Con questo spirito si può andare a Barcellona non dico con tranquillità ma concentrati sull'obiettivo da raggiungere".

C'è il rischio di "imitare" il PSG?

"No, non credo. La mentalità è diversa, se poi loro saranno più bravi se lo saranno meritato, ma la Juve non ha cali di tensione".

Dybala l'uomo copertina.

"Sicuramente è in crescita, ormai si sa qual è la sua forza. Ieri ha deciso la partita".

Si parla di rivincita, cosa è cambiato dalla finale del 2015?

"Di rivincite possiamo parlare quanto volete, però questa è un'altra partita. E c'è una semifinale da conquistare. Non penso al 2015, bisogna fare la partita perfetta e tanto basti".