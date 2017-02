ESCLUSIVA TMW - D'Agostino su Sanchez: "Era nano secco, ora vale Hazard"

© foto di Federico De Luca

Alexis Sanchez per la Juventus. Che è più che un'idea, più di una suggestione. Il Nino Maravilla come sogno di mercato estivo della Vecchia Signora, obiettivo sul quale Marotta e Paratici hanno già buttato le basi. Per conoscere meglio la stella dell'Arsenal, Tuttomercatoweb.com ha sentito in esclusiva Gaetano D'Agostino, tra i senatori dell'Udinese dove Sanchez arrivò giovanissimo. "Quando è arrivato a Udine eravamo già in ritiro. Arrivò un nano secco ma in allenamento vedemmo un talento unico. Aveva un difetto: preferiva fornire assist e dribblare ma gli mancava il gol".

Poi, il cambio radicale, visti i numeri.

"Parlandoci durante il ritiro gli dissi 'se vuoi andare al Barcellona, nel calcio moderno devi fare gol. Uno che non fa gol resta un talento ma devi fare minimo 7-8 gol a campionato'. Avendo fame di arrivare, cominciò anche a muoversi anche senza palla".

Così il Nino è diventato grande.

"Da lì è diventato un giocatore fantastico, uno dei migliori nel mondo. Come lui, con quelle caratteristiche, non ci sono. Il Barça ha dato via Sanchez per prendere Neymar ma credo che il Nino, anche a livello difensivo, come aiuto di squadra, sia migliore insieme ad Hazard. Escludendo Messi che è il migliore del mondo...".

Come lo vedrebbe di nuovo in Italia?

"Ha dimostrato, pur non essendo un giocatore maturo come consapevolezza dei suoi mezzi, di poter portare l'Udinese in Champions insieme a Di Natale. In Spagna ha segnato tantissimo, in Inghilterra ha preso in mano l'Arsenal in due stagioni. E' diventato una bestia anche fisicamente, ha mantenuto le fibre veloci costruendo un fisico devastante".