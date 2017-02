ESCLUSIVA TMW - Dall'Udinese al Leicester, ag. Wague: "Pronto per l'avventura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato il colpo dell'ultimo giorno del Leicester City di Claudio Ranieri, Molla Wague. Che, dalla Coppa d'Africa, ha virato direttamente per l'Inghilterra dopo l'addio all'Udinese. "Il tecnico, Ranieri, è italiano e il dt Macia ha lavorato in Italia -spiega per Tuttomercatoweb.com in esclusiva l'agente del giocatore, Christian Emile-, e conoscevano Molla da tempo. Hanno seguito a lungo le sue prestazioni".

Che bilancio fa dell'esperienza del ragazzo in Italia e cosa dobbiamo aspettarci dall'avventura al Leicester?

"Molla ha giocato due anni e mezzo in Serie A, un'esperienza che lo ha fatto crescere molto come difensore. Adesso è pronto per la nuova avventura, al Leicester avrà la chance di giocare nei campioni d'Inghilterra e di disputare anche la Champions League".