ESCLUSIVA TMW - De Vitis: "Un rinforzo per reparto e il Palermo può risalire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per commentare il mercato futuro del Palermo, chiamato a recuperare diversi punti sulle concorrenti, abbiamo contatto Antonio De Vitis, ex centravanti rosanero: "Bisogna aspettare due mesi per giudicare questo Palermo, tra l'altro Corini lo ritengo davvero un ottimo tecnico e va aspettato. Poi è chiaro che mi aspetto un mercato di un certo tipo, anche per sprecare la fondamentale vittoria di Genova: senza quella la classifica sarebbe terrificante".

Zamparini ha invocato rinforzi di esperienza: è d'accordo?

"Lui è a stretto contatto con la squadra e sa bene di cosa ha bisogno Corini. Dal mio punto di vista posso dire che servono i calciatori di esperienza, sempre, ma anche i giovani bravi".

In che reparto sarebbe opportuno intervenire?

"Non è semplice, credo che sarebbe più utile pensarci tra una ventina di giorni, quando Corini avrà le idee più chiare. Da esterno mi aspetto però almeno un arrivo per reparto con l'obiettivo di facilitare la rimonta".