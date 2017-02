ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Roma sulle ali dell'entusiasmo. Spalletti da tenere"

Ospite dei nostri microfoni, l'ex difensore della Roma Alberto Di Chiara commenta così il momento della squadra di Spalletti, attesa domenica dalla sfida al Crotone: "La Roma sulle ali dell'entusiasmo della vittoria sulla Fiorentina non dovrebbe aver problemi contro il Crotone, anche se in Serie A è sempre bene aspettarsi tutto, basti guardare quanto accaduto al Napoli nelle sfide contro Palermo e Bologna, nel giro di pochi giorni".

E' tornato anche Salah dopo la Coppa d'Africa:

"Un'arma in più, nel calcio giocato a terra fa la differenza, fa gol, strappa l'azione ed è un elemento che alla Roma serve, Spalletti potrà usufruirne contro una squadra che comunque ha poco da perdere".

Intanto per l'anno prossimo si parla di Gasperini. Lo preferirebbe a Spalletti?

"Spalletti da quando è arrivato ha fatto sicuramente molto bene, portando la Roma in Champions salvo poi buttarla via nei preliminari, ma il suo cammino è comunque da considerarsi positivo. Gasperini sta facendo miracoli con l'Atalanta, ha saputo creare un bel gruppo e se dovesse cambiare potrebbe avere una folta lista di pretendenti. Potendo scegliere io terrei Spalletti, sempre se se la sente di continuare in un ambiente non facile".