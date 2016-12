ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Il Napoli di adesso se la può giocare con il Real"

Raffaele Di Fusco inquadra a circa due mesi di distanza la grande sfida di Champions che opporrà il Napoli al Real Madrid: "E' una partita difficile - dice l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com - credo che l'importante sia arrivare a febbraio con le condizioni di adesso. Al di là del pareggio con la Fiorentina, la squadra di Sarri nel primo tempo ha giocato un calcio spettacolare. Se i preparatori e l'allenatore saranno bravi a far arrivare all'appuntamento la squadra in questa forma, il Napoli se la giocherà. E se la giocherà anche bene. Il Real in fondo è un po' come il Napoli, una formazione portata ad attaccare e che difetta in fase difensiva. I favori del pronostico sono per gli spagnoli ma i partenopei a piano organico possono dire la loro".

La fase difensiva dei partenopei va un po' registrata, non crede?

"Il problema del Napoli è sempre stato questo. Con Sarri questa fase era stata un po' aggiustata e si erano visti i risultati. Pian piano però sono stati commessi errori individuali e di reparto".

Pavoletti che contributo potrà dare alla squadra?

"Visto il Mertens di adesso, non so se giocherà... E' una punta centrale con caratteristiche diverse da Mertens. In ogni caso con Sarri le punte centrali fanno sempre gol, da Higuain a Milik fino a Mertens. L'unico che non c'è riuscito è stato Gabbiadini ma perchè per questo sistema di gioco non è funzionale".