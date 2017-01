ESCLUSIVA TMW - Di Gennaro: "Castrovilli deve trovare ruolo. Scalera esterno alto"

Due ragazzi promettenti in prestito dal Bari. Alla Fiorentina arrivano Gaetano Castrovilli centrocampista offensivo classe '97 e l'esterno destro Giuseppe Scalera, classe '98. Di loro abbiamo parlato con Antonio Di Gennaro, ex viola e profondo conoscitore anche del Bari, dove ha giocato negli ultimi anni della carriera e dove adesso risiede. "E' chiaro che entrambi devono crescere e maturare. Sono stati inseriti in prima squadra - dice a Tuttomercatoweb.com - e con Stellone Castrovilli ha fatto un discreto numero di apparizioni. Scalera invece ha giocato soprattutto quando ci sono state numerose defezioni per infortuni, era chiuso da Cassani e Sabelli. Credo che Castrovilli debba ancora trovare il suo ruolo: può fare la mezzala d'attacco, il trequartista, posizione in cui è nato, ma ha fatto anche l'esterno d'attacco. C'è da capire, ripeto, quale possa essere il suo ruolo rapportato anche alla crescita fisica. Le qualità comunque ci sono. Scalera ha invece un ruolo più definito: deve migliorare ma può giocare esterno alto in un 3-5-2 mentre come terzino in una difesa a quattro ancora deve affinarsi".

Per loro sarebbe comunque più opportuno andare a giocare?

"A mio parere sì perchè stiamo parlando di un '97 e di un '98. Se dovessero giocare in Primavera non la troverei una buona soluzione. Del resto, se si pensa che l'Atalanta fa giocare in prima squadra i '99..."