ESCLUSIVA TMW - Di Palma: "Dimissioni Prandelli? Senza società è dura per tutti"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli si è dimesso dal Valencia. Per commentare la notizia abbiamo interpellato Vincenzo Di Palma (preparatore dei portieri) storico collaboratore dell'ex ct azzurro. "Sono rimasto sorpreso - dice a Tuttomercatoweb.com - anche se qualcosa nell'aria si avvertiva. Non conosco i motivi precisi visto che quest'anno non facevo parte del suo staff a Valencia. Probabilmente hanno influito i risultati non brillanti e la mancanza degli acquisti ma certamente ci sono state difficoltà d'ambiente e di squadra. E' difficile operare bene quando il presidente non è sul posto. Ogni volta che devi affrontare qualche problema devi prendere l'aereo e volare a Singapore... Insomma, quando viene a mancare la società viene a mancare tutto. Ad ogni modo per me Prandelli resta uno dei migliori allenatori in circolazione. In Nazionale ha fatto benissimo agli Europei, bene alle qualificazioni ai mondiali e poi alla Coppa del Mondo è stata sbagliata una partita che è costata l'eliminazione. Alla Confederations Cup le cose erano andate bene. Al Galatasaray gli avevano promesso tanto poi in ritiro in Austria Cesare mi disse subito che forse la cosa migliore era dimettersi. Aveva saputo che non c'erano soldi per fare acquisti. In ogni caso forse il campionato lo avremmo vinto anche noi. Ma ripeto, Cesare per me resta uno dei migliori per come organizza le squadre e le fa giocare".