ESCLUSIVA TMW - Diana: “Samp, occasione col Bologna. Palermo, non sarà facile”

© foto di Giacomo Morini

Sampdoria-Bologna e Palermo-Atalanta. Il 24° turno di Serie A propone queste due gare che Aimo Stefano Diana, ex esterno doriano e rosanero, ha commentato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Partiamo dall'impegno che attende i blucerchiati. “La Sampdoria arriva da un buon momento, deve sfruttare il periodo negativo che vive la formazione di Donadoni. Perdere con sette gol contro il Napoli e con due uomini in più contro il Milan dimostra che il Bologna non sta benissimo, quindi per i doriani ci sarà la ghiotta occasione di poter aggiungere tre punti alla propria classifica. C'è anche una certa rivalità tra le due tifoserie, spero - da tifoso doriano - che la formazione di Giampaolo possa fare bene anche domenica”.

Il Palermo, invece, ha conquistato quattro punti con Lopez in panchina. “Sembra in ripresa, ma per i rosanero non ci sono più gare semplici. È la classifica che lo dice, l'Atalanta sta bene e non è un avversario facile da affrontare. Diego Lopez ha portato tranquillità, sono arrivati un paio di risultati positivi ma servono ancora tante gare per provare a riaprire il discorso salvezza. Magari la squadra siciliana, vista la classifica, adesso può giocare con un po' di tranquillità in più e fare bene da qui alla fine. Me lo auguro, visto il mio passato a Palermo”.

Diana adesso fa l'allenatore, in attesa di un progetto dopo le esperienze con Feralpisalò e Pavia. “Esattamente, mi tengo aggiornato e sto seguendo il Master a Coverciano. Stiamo studiando, di recente abbiamo fatto visita alla Juventus e all'Inter. Ho avuto contatti per tornare in panchina, ma questi non si sono mai concretizzati. Intanto attendo una nuova occasione, sperando in un progetto interessante dal quale ripartire”.