ESCLUSIVA TMW - Dionigi: “Real avversario ideale. Al Napoli non tremano le gambe”

© foto di Sandro Veglia

Appuntamento con la storia. Il Napoli domani sera sfida il Real Madrid al Santiago Bernabeu, in occasione dell'andata degli ottavi di Champions League. “Agli azzurri non tremeranno le gambe”, ha detto l'ex attaccante partenopeo Davide Dionigi attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Paradossalmente credo che il Real rappresenti l'avversario ideale per una squadra come quella di Sarri, magari contro un'altra squadra avrebbe trovato maggiori difficoltà”, ha proseguito Dionigi.

Che gara si aspetta di vedere domani sera? “Si affrontano due sistemi di gioco davvero interessanti, che puntano molto sull'attacco e sullo spettacolo. Si sfidano due filosofie che stanno facendo bene nei rispettivi Paesi, ma il Napoli può sorprendere ancora. Ne sono certo”.

Pensando a due uomini simbolo, in questo momento, vengono in mente Mertens e Cristiano Ronaldo. “Perché sono gli uomini chiave in questo periodo, ma non bisogna dimenticare il resto delle due squadre. Le formazioni sono fortissime, è chiaro che il Real abbia favori del pronostico ma il Napoli non parte battuto. Anzi, può fare davvero bene”.

Si aspetta, dunque, una qualificazione tirata fino al ritorno del 7 marzo? “Assolutamente sì, la gara di domani sarà importantissima ma bisognerà fare i calcoli sui 180'. Al ritorno, il Napoli può davvero tagliare un traguardo importantissimo”.

Cambiamo argomento: cosa c'è nel futuro di Dionigi? “Ho avuto dei contatti, ma ho preferito attendere altre situazioni per il mio ritorno in panchina. Arrivo da due scelte non felici, a Varese sono stato quattro giorni e c'era una situazione difficile. A Matera sono stato quattro gare e non abbiamo fatto male, pareggiando contro la prima e la seconda in classifica. Per ora sono in attesa della giusta offerta, del progetto ideale per rimettermi in pista”.