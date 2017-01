ESCLUSIVA TMW - Djokovic: "Al Greuther Fürth dopo aver sfiorato la Russia"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Da poco più di un paio di mesi è in Germania, dopo l'avventura in Francia, al Gazelec Ajaccio, e dopo aver sfiorato il trasferimento in Russia. Ma Damian Djokovic, centrocampista croato classe '90 non dimentica i suoi trascorsi in Italia tra Monza, Cesena e Livorno: "Qui in Germania pagheranno anche sempre in maniera puntuale, ma la vita e la cucina in Italia sono un'altra cosa", ha detto scherzando ai nostri microfoni.

Una possibilità, quella in Zweite Liga, arrivata dopo aver sfiorato il trasferimento in Russia.

"Tra luglio e agosto sono andato due volte in Russia, mi voleva l'Ural Sverdlovsk. L'offerta economica era molto vantaggiosa, ma dopo due giorni lì mi sono reso conto che non c'erano i presupposti per restare. Non era una realtà adatta a me e, allora, ho deciso di non accettare".

Poi è arrivato il Greuther Fürth.

"Un'avventura positiva, anche perché la seconda divisione tedesca è molto competitiva. Dopo aver trovato il 100% della condizione fisica ho iniziato a giocare con continuità".

C'è mai stata la possibilità di tornare in Italia?

"Mi hanno parlato di Pescara e Crotone interessate, ma io non ho mai sentito nessuno".

In Germania resterai oltre questa stagione?

"Non lo so, c'è l'opzione per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. I dirigenti del Greuther hanno già detto di volermi parlare, vedremo nei prossimi giorni".

E la Nazionale?

"Ho scelto di rappresentare la Macedonia e spero nei prossimi giorni verranno risolti i problemi di passaporto. Magari, già alla prossima tornata di gare potrei essere a disposizione".