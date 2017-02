ESCLUSIVA TMW - Dossena: "Bene l'Inter, il Milan poteva studiare come fare di più"

E ancora: "La Juve ha lavorato per il futuro. Fiorentina? Il problema è l'ambiente"

Giuseppe Dossena, grande centrocampista e regista degli anni Ottanta, analizza in profondità il calciomercato che si è da poco concluso. E parte dal Milan: "A mio parere poteva fare di più, al di là di tutte le dinamiche e vicende di cui siamo a conoscenza. L'attuale dirigenza ha spiegato a più riprese che la situazione non poteva permettere qualcosa di diverso. Però credo che coloro che stanno entrando per rilevare la società - aggiunge a Tuttomercatoweb.com - forse avrebbero potuto premere sull'attuale proprietà e magari, se possibile, destinare di comune accordo un 10% di quanto già versato, ovvero venti milioni. Con questa cifra qualche buon giocatore si poteva comprare".

L'Inter alla fine è il club che ha operato meglio?

"Ha fatto ciò che doveva fare. Ha preso il giocatore che serviva pagandolo però un po' troppo. Gagliardini certamente ha qualità ma ritengo che il prezzo sia stato eccessivo rispetto alla storia del ragazzo in questa stagione e nel recente passato. Per il resto in questo mercato mi sembra che si sia mosso poco. Molte società più che altre hanno puntellato".

E la Juve?

"Forse si è preparata anche per la prossima stagione. Ha puntellato quella parte di gioventù che non deve mai mancare. Ha lavorato per un bel futuro. Quanto a Witsel, mettersi in competizione con la Cina è dura. Nel complesso ha consolidato una rosa che offrirà garanzie da qui ai prossimi anni".

Il Torino non è riuscito a prendere il centrocampista...

"Era uscito il nome di Castro ma non so quanto sia stato cercato. Comunque il Torino era già forte in attacco, in difesa è intervenuto e credo che i granata siano soddisfatti".

Come giudica il mercato della Fiorentina?

"Saponara è un eterno incompiuto. Ha qualità enormi e troverà un tessuto tecnico e tattico che gli potrà dare soddisfazioni. Molti dei suoi nuovi compagni parlano la sua stessa lingua calcistica però non si può sempre chiedere agli altri di darti le motivazioni. Deve metterci qualcosa di suo e può essere un buon colpo. Sportiello è una garanzia. A Firenze però l'avversario più difficile e l'ambiente. Si vive di alti e bassi, non si è mai soddisfatti di niente. Si mugugna, si è sempre in lotta con se stessi, e invece ci vorrebbe più pazienza. Un po' più di equilibrio forse porterebbe più punti e più soddisfazioni".