ESCLUSIVA TMW - Ds Chievo: "Birsa, Castro e non solo: c'è volontà di tenerli"

© foto di Federico De Luca

Sorpresa. Una parola che, dopo tanti anni, è di fatto cancellata dal vocabolario del Chievo Verona. Conferma, semmai. Certezza. Decimo posto in classifica praticamente al giro di boa e terza miglior difesa del campionato, la formazione del ds Luca Nember è ripartita dall'ossatura della scorsa stagione. Col tecnico Rolando Maran a guidarla. "Facendo un bilancio della prima parte, siamo contenti di quel che è arrivato, di quel che siamo riusciti a dimostrare sul campo. Quello che è stato raccolto è importante, senza dubbio".

Ora gennaio, mese di mercato.

"Per noi andare sul mercato è difficile perché siamo soddisfatti di quel che abbiamo fatto. Chiaro che se dovessero arrivare situazioni migliorative, le prenderemo in considerazione ma senza urgenza. Quando fai bene, non c'è necessità di cedere".

Però i vostri giocatori hanno richieste importanti.

"Castro, Radovanovic, Birsa, sono tutti giocatori richiesti e attenzionati e non solo loro. Prima di toccare un'intelaiatura che funziona, però, dobbiamo avere offerte che ci facciano intanto pensare. Dare un giocatore quando le cose van bene non è facile ma siamo ben disposti ad ascoltare. L'idea è quella di non toccare la rosa".

Pensare e riflettere. Magari sobbalzare, come le offerte cinesi per Birsa.

"Ci sono stati dei contatti, non lo nego. Ora è 'fredda', ferma, in stand-by, ma può darsi sia legato ai tempi di mercato diversi della Cina. L'offerta? Dobbiamo essere contenti in due. Se i giocatori sono ancora qua, le offerte non si sono evidentemente concretizzate".

Castro, ora. Piace a Roma e Torino.

"Piace anche ad altre squadre, ma tra piacere e prenderlo c'è differenza; devono esserci intenzioni e voglia di coprire un ruolo. Lo sanno meglio loro di noi se le abbiano realmente: Castro è un giocatore che merita una chance importante, è uno dei pochi box-to-box di quantità e qualità in Italia. Egoisticamente, meglio che resti al Chievo ma poi vedremo quel che sarà".

Potreste prendere un terzino sinistro con Costa verso la Spal.

"Abbiamo una buona rotazione anche in difesa. Non c'è l'esigenza di sostituirlo, dovesse andare via. Dietro, anche se dovesse partire Costa, qualora dovesse farlo, la rosa sarebbe sufficientemente coperta".

Chievo su Gilardino. Verità?

"E' un giocatore che ha la sua storia, il suo pedigree. In estate, non lo nascondo, c'è stato un pour-parler, ora non lo abbiamo cercato".

Grassi, altro obiettivo di ritorno?

"Abbiamo cercato Grassi in estate, chiedendolo al Napoli. Lui e De Guzman, poi Grassi scelse di tornare all'Atalanta. Se il centrocampo resta così, vedo difficile il suo inserimento, pur sapendo che è un buon giocatore. E' pure del mio stesso paese... Se la squadra resta così, è di difficile fattibilità".

Floro Flores, adesso: può andare in B?

"Ricevo telefonate ogni giorno sui giocatori, anche dalla B. E' normale che i nomi escano, ma dal dire al fare ci son tante cose da prendere in considerazione. Floro vuol dimostrare qualcosa qui, se c'è in auge un altro lo valuteremo insieme".

Dai giocatori al tecnico. Il caposaldo dell'ennesima stagione importante del Chievo si chiama Rolando Maran.

"Al di là dei calciatori, l'acquisto più importante è stata la sua conferma. Ha ribadito lo spessore e il valore che ha dal punto di vista tecnico-tattico, lui col suo staff. Paura di perderlo in estate? Paura è la parola sbagliata. Parlo dal punto di vista personale: non c'è stata la sensazione di perderlo umanamente. C'è stata semmai quella di poterlo perdere professionalmente, ma si è fatto più polverone mediatico che altro. Noi ci siamo presi un periodo di riposo dopo la stagione che ha portato a pensare a una rottura enfatizzata. Non parlavamo ma...".

Ma?

"Non era un segnale negativo. Volevamo prenderci il nostro tempo, tutti, e siamo felici di esser ripartiti con Maran e da Maran. Un grazie va ovviamente anche a lui, che ha accettato e creduto che il Chievo potesse allestire e trattenere una squadra competitiva".

Dal mercato dei tecnici a quello dei dirigenti. Nember e il futuro.

"Spero che Campedelli mi tenga... Prima di pensare di andare, è meglio pensare a confermarsi. Spero di eguagliare il mio predecessore, Sartori, stando qui vent'anni. Partendo dal presupposto che il presidente mi sopporti, qui sto benissimo. Prima di andare altrove, al di là del piacere, è giusto pensare a confermarsi sul posto di lavoro".